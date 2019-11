Maltempo a Milano, piove nella scuola materna: 25 bambini restano senza aula

La pioggia torna a fare danni nelle scuole di Milano. Al suono della campanella all'istituto dell'infanzia Vigentina nella zona di Crocetta, 25 bambini di una delle quattro sezioni sono stati trasferiti momentaneamente nel laboratorio della scuola.

La loro classe è infatti inagibile perché piove all'interno: una infiltrazione ha imbevuto i muri d'acqua mettendo a rischio anche gli infissi. Da settimane l'istituto e lo stesso Municipio 1 sollecitano un intervento all'assessorato all'educazione del Comune.

Altri casi

Il 15 ottobre era toccato al Nido e alla Scuola dell’Infanzia di viale Legioni Romane. I circa 150 bambini della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera è stata individuata un’unica soluzione, che li possa tenere tutti insieme, in via Valdagno.

La struttura sarà sistemata e allestita in questi giorni per poter ospitare i bambini a partire da lunedì 21 ottobre, per poi farli rientrare in Legioni Romane a fine lavori. Nel caso del Nido sono state trovate invece soluzioni alternative, mantenendo aperto il dialogo con le famiglie e cercando di andare il più possibile incontro alle singole esigenze: i posti per i circa 50 piccoli sono già disponibili.