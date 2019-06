Notte di sangue, accoltellato in strada al culmine di un furibonda lite: si indaga

Prima la lite furibonda, poi gli spintoni. Infine le coltellate. Tre fendenti, tutti in pieno petto. È successo vicino a un bar in via Monza a Pioltello (hinterland Ovest di Milano) nella notte tra sabato e domenica di sabato 29 giugno. E i carabinieri stanno cercando di dare un nome e un cognome all'aggressore che è svanito nel nulla.

Tutto è accaduto intorno alla una del mattino, come riferito dai militari del comando provinciale di Milano. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e non sembra essere in pericolo di vita.

Non sono ancora chiari i motivi della lite, ma gli investigatori ritengono che sia nata per futili motivi. L'aggressore, per il momento, è riuscito a farla franca: è stato descritto dalla vittima come un cittadino tunisino suo coetaneo. E i carabinieri stanno indagando per risalire alla sua identità.