Su un'Audi rubata con 5mila euro di "erba", inseguito per i campi dai carabinieri

Appena ha visto i carabinieri ha lasciato la "sua" Audi in mezzo alla strada e ha cercato di scappare in mezzo ai campi. Non è andato molto lontano: è stato fermato poco dopo. E per lui sono scattate le manette. Le accuse? Ricettazione e detenzione di stupefacenti. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 20 febbraio a Pioltello. Nei guai un 29enne albanese con precedenti. La notizia è stata resa nota dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.

I militari del nucleo radiomobile lo hanno fermato durante un servizio antidroga nel quartiere di Limito: il 29enne era alla guida di una Audi A4 che risultava rubata. Dopo la fuga, l'inseguimento e il fermo sono scattate le perquisizioni. A bordo dell'auto hanno trovato un borsone con mezzo chilo di marijuana suddivisa in involucri termosaldati e barattoli.

Il 29enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato ristretto nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.