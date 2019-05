Travolto e ucciso da un treno a Pioltello: morto un uomo di trentasei anni

Tragedia lungo i binari a Pioltello martedì mattina. Un uomo di 36 anni, italiano, è morto dopo essere stato travolto e ucciso da un convoglio all'altezza della stazione di Pioltello, a Seggiano.

L'allarme è scattato poco dopo le 10.30: sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Purtroppo però per la vittima non c'era già più nulla da fare. Il personale sanitario ha constatato il decesso del 36enne e lungo i binari sono intervenuti gli agenti della Polfer e l'autorità giudiziaria. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto.

Ripercussioni sulla circolazione: ritardi fino a 20 minuti

A partire dalle 10.40 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Milano – Brescia ha subito ritardi e rallentamenti a causa dell'investimento mortale avvenuto all'altezza di Pioltello-Limito. I convogli in transito hanno registrato ritardi fino a 20 minuti mentre cinque convogli regionali, informa Rfi, sono stati limitati nel percorso.