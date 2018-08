Pioltello, trovato agonizzante in strada, muore in ospedale: ipotesi aggressione

È stato trovato a terra agonizzante da un passante: aveva una ferita lacero contusa alla testa, una alla schiena ed era arresto cardiaco. È stato trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero. È successo intorno alle 19.40 di sabato 11 agosto in via Caduti del Lavoro, zona industriale di Pioltello.

Secondo i carabinieri non ci sono molti dubbi: l'uomo sarebbe stato aggredito a morte e sul caso stanno indagando i militari della compagnia di Cassano d'Adda, intervenuti sul posto insieme agli uomini della squadra rilievi della scientifica.

Per il momento la vittima — descritta come un nordafricano di circa 40anni — non è ancora stata identificata e non ci sarebbero testimoni della presunta aggressione, né pare ci siano telecamere che abbiano ripreso l'episodio.