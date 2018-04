Pioltello, proroga di 30 giorni per la perizia tecnica: ma non basteranno

C'è bisogno di altro tempo per compiere le verifiche tecniche a Pioltello riguardanti l'incidente ferroviario del 25 gennaio 2018 in cui persero la vita tre donne e vi furono quasi 50 feriti a causa del deragliamento del Cremona-Milano. I pubblici ministeri che stanno seguendo l'indagine (il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti) hanno disposto la proroga per 30 giorni della perizia tecnica ordinata all'inizio di febbraio e che, in teoria, avrebbe dovuto essere depositata alla fine del mese di aprile.

Molto probabilmente, però, anche questi ulteriori 30 giorni non saranno sufficienti e dovranno essere disposte altre proroghe. L'obiettivo della perizia è ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente ma soprattutto le sue cause, perché è fondamentale stabilire se l'origine del deragliamento sia da attribuire alle carrozze del convoglio o alle rotaie e relative saldature.

Gli ingegneri incaricati della perizia dovranno anche fare piena luce sulla tavoletta di legno che è stata trovata in un punto del binario molto vicino a quello in cui il treno è deragliato, sotto ad un giunto in cattivo stato.

Otto persone sono indagate con accuse che vanno dall'omicidio colposo plurimo al disastro ferroviario colposo alla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta delle due società Trenord (gestore del trasporto ferroviario) e Rfi (proprietaria della struttura) oltre a due manager di Trenord e due manager e quattro tecnici di Rfi.