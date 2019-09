Milano, preso il pirata col Bmw che aveva investito un uomo davanti alla fermata del bus

L’auto era intestata ad un prestanome, ma gli agenti della Unità interventi speciali della polizia locale non hanno mai smesso di cercare il conducente che aveva investito un passante e si era dato alla fuga e dopo tre mesi e mezzo sono riusciti a fermarlo.

L’incidente era avvenuto il 20 maggio in via Ferrante Aporti. Un sudamericano alla guida di una Bmw aveva investito un 71enne che stava aspettando l’autobus facendo la retro. L’autista si era fermato, e in un primo momento aveva fatto sedere l’uomo ferito, ma subito dopo era fuggito senza chiamare i soccorsi.

Auto intestata a un prestanome

Grazie alle testimonianze si è riusciti a risalire prima alla targa e poi a ritrovare l’auto abbandonata, risultata di proprietà di un prestanome, con oltre duecento auto intestate. Tra l’altro la descrizione dell’uomo alla guida fornita dai testimoni, con le fattezze di un sudamericano, non corrispondevano a quelle del proprietario dell’auto.

Gli agenti della polizia locale hanno iniziato le indagini per individuarlo. Confrontando le testimonianze e le immagini delle telecamere, sono riusciti a risalire al quadrilatero di vie in cui risiedeva, in zona Lambrate, e successivamente a individuare il suo nome e indirizzo. L’uomo però nel frattempo era fuggito in Spagna.

Incastrato dopo aver portato la figlia al nido

Gli agenti hanno continuato a cercarlo e, sapendo che aveva una figlia iscritta a scuola a Milano, hanno aspettato l’inizio dell’anno scolastico per riprendere gli appostamenti.

Giovedì mattina lo hanno fermato mentre stava rientrando a casa. L’uomo, G. Z, peruviano di 24 anni, con precedenti per reati sia conto la persona che contro il patrimonio, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di San Vittore perché, oltre alla denuncia per omissione di soccorso, è emerso che doveva anche scontare due anni di carcere per precedenti cumuli di pena.