Piromane a Milano: 50enne arrestato dalla polizia dopo aver incendiato due vetture

E' accusato di aver incendiato una moto e un'auto in centro a Milano. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia di Stato.

In manette è finito un 50enne italiano, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del rogo doloso, dietro la Stazione Cadorna: via Pietro Paleocapa, angolo via Stefano Jacini.

Ora, fanno sapere dall'Ufficio prevenzione generale della questura, si stanno analizzando altri 32 episodi avvenuti in città da inizio anno: l'obiettivo è capire se dietro questi incendi ci sia la mano del 50enne.