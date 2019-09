Milano, il piromane che ha bruciato 18 auto minaccia il farsi male con le forbici: ricoverato

Dietro di sé aveva lasciato una scia di fuoco e distruzione. Nel giro di pochi giorni, nella metà di luglio, aveva dato volontariamente fuoco a quasi venti macchine, tanto da "guadagnarsi" tra i residenti della zona il nome di "piromane di Maciachini".

La sua 'carriera' era finita perché gli agenti del commissariato Comasina, guidati dal dirigente Antonio D'Urso, lo avevano trovato e bloccato. Il piromane, un giovane filippino, era indagato in stato di liberta ma sabato all'alba è stato portato in ospedale perché ha più volte minacciato di farsi male con delle forbici e la mamma, che vive con lui, ha chiamato la polizia: "Diceva di temere di aver visto dei poliziotti in borghese", il racconto della donna.

Le strade in cui ha colpito sono proprio tutte a Maciachini, a poca distanza una dalle altre: via Bracco, via Bernardino de Conti, via Pavoni e via Legnone. Lì, agendo sempre di notte e sempre poco lontano dai palazzi, era riuscito a distruggere diciotto macchine.