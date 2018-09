Pista di atletica picconata dai vandali: stop agli allenamenti di bambini e ragazzi

"Il grave episodio segna una preoccupante escalation degli atti vandalici sui beni pubblici". Questo il commento dell'amministrazione comunale di San Donato Milanese alla distruzione della pista di atletica per bambini e ragazzi del Parco Mattei recentemente riqualificata. Lo spazio sportivo, che sarebbe stato inaugurato a giorni, è stato vandalizzato nella notte tra il 12 e il 13 settembre. L'anello destinato all'atletica, atteso da anni dalla studentesca San Donato, è stata danneggiato in più punti, sembrerebbe, con un piccone.

Della pista recentemente riqualificata sono stati strappati diversi lembi e in alcuni punti il fondo è stato perforato. Un "vile gesto" che non resterà impunito, scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di San Donato, Andrea Checchi. "Ci si trova di fronte a un deliberato atto di distruzione di manufatti appena realizzati, pronti da restituire alla comunità", annota l'amministrazione locale, promettendo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e "un controllo ancor più capillare sui beni comuni e sugli spazi condivisi".

I bambini e i ragazzi della studentesca San Donato, che sulla pista danneggiata avrebbero dovuto allenarsi, annunciano sui social un ritrovo nello spazio sportivo "con maglietta studentesca o rossa", al grido di "non ci fermerete", come si legge in un post. Intanto il Comune è al lavoro per la sistemazione, che dovrebbe essere conclusa entro la fine di settembre e che sarà a carico dell'impresa che ha svolto i lavori. Perr il nuovo fondo l'amministrazione comunale aveva già investito 700mila euro,