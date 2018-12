Trova una pistola e la droga a casa del suo ragazzo: lo fa arrestare dalla polizia

Aveva nascosto in casa una pistola e alcuni grammi di hashish. Quando lei li ha trovati è andata su tutte le furie e tra loro — lui 37enne italiano già noto alle forze dell'ordine, lei albanese di 30 anni — è nato un diverbio al termine del quale la donna è stata chiusa fuori dall'appartamento. L'epilogo? Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e di sostanze stupefacenti. È successo nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di Milano.

Quando i poliziotti sono intervenuti, intorno alle 3.30 del mattino, l'uomo si era barricato in casa. Per entrare nell'appartamento i poliziotti hanno chiamato i vigili del fuoco e una volta dentro hanno trovato l'uomo, l'arma (una Beretta 765 mod. 34 con le munizioni) e poco più di 90 grammi di hashish. Per il malvivente sono scattate le manette.