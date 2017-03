La pizza arriva in ritardo, lite furibonda in strada: arrestati

E' stato probabilmente il ritardo nella consegna a domicilio delle pizze a far scattare una lite furibonda, che per poco non sfociava nella violenza pura, la scorsa notte, in via Pistoia, a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i clienti, due salvadoregni 20enni con numerosi precedenti, hanno infatti pagato 5 euro invece che 8.50 euro al fattorino, pretendendo uno sconto di 3.50 euro per il ritardo nella consegna.

Gli agenti di polizia, avvertiti della lite da alcuni passanti che avevano sentito le urla in strada e assistito alla scena, sono intervenuti in via Pistoia prima che lo scontro potresse degenerare.

Alla vista delle divise i due hanno però reagito con violenza, dando in escandescenza. A quel punto per entrambi sono scattate le manette ai polsi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I due sono anche indagati per rapina.