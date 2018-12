Fanno ordine da 60 pizze e poi non si presentano: il titolare le dà ai senzatetto

Hanno ordinato 60 pizze e poi non si sono presentati. Così il titolare del ristorante ha deciso di donare tutto il cibo ai senzatetto di Milano. L'autore di questo gesto di solidarietà è l'imprenditore di Gessate Roberto Smenghi.

Per la cena del 21 dicembre, l'uomo aveva ricevuto una prenotazione per 60 persone nel suo locale, l’Alpha Game di via Bergamo a Gessate. Ma quando tutti i materiali e gli impasti erano già pronti per preparare le pizze, i clienti hanno dato buca.

La donazione

"Avevo sette persone al lavoro, tra camerieri e piazzaioli", racconta Smenghi a MilanoToday, "ma quando sono arrivate le 20, orario in cui era fissata la prenotazione, non si è presentato nessuno. Abbiamo provato a rintracciare la persona che aveva chiamato per riservare i coperti, ma non ha risposto". A questo punto Smenghi, invece di scoraggiarsi, ha deciso di mettere comunque i preparati in forno, cuocere le pizze e poi donarle ai bisognosi.

"Non volevo buttare tutto quel cibo", prosegue Smenghi, "così abbiamo iniziato a chiamare qualche associazione e alla fine la Croce Rossa si è resa disponibile, dicendoci che potevamo portare le pizze in Duomo, dove gli operatori ci avrebbero aspettato". D'accordo con i volontari della Cri, quindi, i piatti sono stati distribuiti ai clochard milanesi. "Quando siamo arrivati con i cartoni in centro a Milano le pizze erano ancora calde", precisa il ristoratore.