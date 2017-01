Choc a Linate: pretendono il "pizzo" per far dormire i senzatetto in aeroporto

1 / 2

Decine di persone dormono - di notte - all'interno dell'aeroporto di Linate. Si tratta di senzatetto. Fin qui, "quasi" normale: cercano un riparo per non stare all'aperto, al freddo. Ma quello che Striscia La Notizia, nella puntata del 23 gennaio con Max Laudadio, ha denunciato appare davvero gravissimo: qualcuno pretende il "pizzo" dai clochard.

La denuncia è circostanziata, con tanto di fotografie di «un uomo e tre donne dell'est». Striscia ha mandato due "complici", finti senzatetto, e immediatamente sono stati avvicinati da un uomo che gli ha chiesto dieci euro per dormire, facendo intendere che pagano tutti e che non sono previsti "sconti" («ma cinque euro in due?», «no no»). La tariffa è giornaliera: la notte successiva si ripete lo stesso copione. E non è tutto: "l'organizzazione" fornisce anche una coperta (costo, venti euro) e indica il punto in cui i due complici di Striscia possono posizionarsi.

"L'albergo Linate" ha le sue regole precise: alle sei di mattina ci si sveglia e si va via. In chiusura di servizio Laudadio si svela e va a parlare con gli estorsori, ricevendo le "solite" reazioni. Una ragazza in particolare prima cerca di scappare, poi si "sfoga" e sbraita di essere europea, di non avere lavoro, di dormire lei stessa a Linate. Come se fosse una giustificazione. Alla fine interviene la polizia: «Adesso vediamo», spiegano gli agenti a Laudadio che fa loro notare che la situazione va avanti «da mesi» ed è «nota a tutti».

Di seguito il video di Striscia

