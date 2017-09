Pleasantville: il festival anni '50, causa maltempo, si svolgerà il 2 e 3 settembre

Il festival Pleasantville, dedicato agli anni '50 al Parco Nord, inizialmente previsto da venerdì 1 a domenica 3 settembre, per ragioni di maltempo si svolgerà esclusivamente nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre. Lo rendono noto gli organizzatori.

Pleasantville è un festival a cura di Smart Eventi, con intrattenimento ad ingresso gratuito per tutte le fasce d'età.

Sabato sera un dance camp anni '50 con ballerini e animazione a tema. Domenica sera cinema nel parco con il contest bed booking che vi darà la possibilità di vincere un posto nel lettone da cui vedere il film con i vostri amici.

Inoltre sabato e domenica sia a pranzo che a cena è possibile degustare un elegante chic pic nic scegliendo le prelibatezze preparate dai nostri chef, girando tra i vari corner allestiti per l’occasione. Una volta scelto il vostro menu l’organizzazione fornirà un cestino da pic nic e un plaid così da potersi accomodare all’ombra del nostro villaggio per consumare il vostro pasto. Per i più piccoli la scuola di circo.

Ecco il programma dell'evento da sabato a domenica:



SABATO

Dalle h. 10.00 alle h. 18.00 SCUOLA DI CIRCO PER I BIMBI

Dalle h. 10.00 alle h. 24.00 VINTAGE VILLAGE E STREET FOOD CON CHIC PICNIC A

PRANZO E CENA (centrifugati, angolo vegano, angolo vegetariano, area grill burger, fish and

chips, gelati artigianali e molto altro cibo di qualità!)

Dalle h. 20.00 alle h. 24.00 DJ SET ANNI '50 BY IVAN JIVE animazione Lindy Hop con ballerini,

animatori, truccatrici.



DOMENICA

Dalle h. 10.00 alle h. 18.00 SCUOLA DI CIRCO PER I BIMBI

Dalle h. 10.00 alle h. 24.00 VINTAGE VILLAGE E STREET FOOD CON CHIC PICNIC A PRANZO E CENA (centrifugati, angolo vegano, angolo vegetariano, area grill burger, fish and chips, gelati artigianali e molto altro cibo di qualità!)

Dalle h. 20.00 alle h. 23.00 CINEMA ALL'APERTO CON BED BOOKING SUL LETTONE COI TUOI AMICI! Vinci il posto nel lettone con un tuo amico/amica/partner partecipando al concorso "50e50" postando sulla pagina dell’evento facebook di Pleasantville un selfie divertente di voi due scattato sul letto con l'hashtag #50e50 !!!