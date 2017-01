«Servono donatori», l'appello del Policlinico di Milano per combattere l'emergenza sangue

Calano i donatori, non la richiesta di sangue. Per questo i vertici del Policlinico di Milano nella mattianta di mercoledì si sono mobilitati in prima persona. Il direttore generale Simona Giroldi e il direttore sanitario Laura Chiappa hanno donato sangue lanciando un appello per far fronte alla «carenza cronica» di donatori, aggravata in queste settimane anche dal picco influenzale.

Il centro trasfusionale del Policlinico si trova nel padiglione Marangoni, al primo piano dell'ospedale di via Francesco Sforza 35. Si può accedere direttamente o previa prenotazione telefonica. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 7.30 alle 14.00; venerdì dalle 7.30 alle 14.00; sabato dalle 7.30 alle 14.00.