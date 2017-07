Vaga per le strade della Stazione Centrale con un coltello in mano e poi ferisce un poliziotto

Vagava all'esterno della Stazione Centrale di Milano con un coltello in mano. Poi, quando è stato fermato da alcuni agenti della polizia arrivati sul posto su segnalazione dei passanti spaventati, si è scagliato contro un poliziotto cercando di accoltellarlo.

L'aggressione contro un agente

Solo la fortuna ha voluto che l'agente delle volanti indossasse in quel momento un giubbotto antiproiettile, che lo ha protetto nei punti vitali. L'uomo, un 31enne, è rimasto ferito solo leggermente ad una spalla ed è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. E' successo intorno alle 13 di lunedì, nel lato di piazza Luigi di Savoia, accanto alla fermata degli autobus per gli aeroporti di Orio al Serio e Linate, dove è cominciato tutto, forse, in seguito ad una lite tra una persona e l'uomo armato.

L'arresto dei poliziotti: "Voglio morire per Allah"

Durante il trambusto, gli altri poliziotti hanno bloccato il malvivente. Si tratta - spiegano dalla Questura di Milano - di un cittadino della Guinea di 31 anni, Saidou Mamoud Diallo. Lo straniero è già noto alle forze dell'ordine per resistenza, minaccia, lesioni personali e da 7 giorni gli era stato notificato un ordine di espulsione dalla Questura di Sondrio. Sembra che dopo aver accoltellato l'agente abbia urlato "Voglio morire per Allah". Al momento, però, non ci sarebbero altri dettagli che lascino pensare ad una radicalizzazione islamica né ad un'azione terroristica.

I precedenti

Purtroppo non è la prima aggressione contro un rappresentante della polizia in Stazione Centrale: il 18 maggio Ismail Tommaso Hosni aveva accoltellato un militare e un agente perché gli avevano chiesto i documenti.