La polizia cinese pattuglia il centro insieme ai carabinieri

Polizia cinese e carabinieri pattuglieranno insieme il centro di Milano. In questo modo - ha spiegato la Prefettura - viene rinnovata la positiva esperienza maturata già negli anni scorsi nel capoluogo meneghino e in altre città d’Italia".

Tre poliziotti cinesi affiancheranno i carabinieri nei servizi per garantire la sicurezza delle zone più centrali della città, da piazza Duomo a corso Vittorio Emanuele II e via Dante, dal quadrilatero della moda e via Manzoni al Castello Sforzesco e Brera. Il pattugliamento si svolgerà fino al 23 novembre.

L’iniziativa, ha spiegato la Prefettura, viene ripetuta sulla base di un accordo internazionale fra il Ministero dell’Interno italiano e quello cinese e prevede pattugliamenti congiunti tra le forze di Polizia dei due paesi nei rispettivi Stati. I poliziotti cinesi assisteranno i carabinieri nelle attività istituzionali, anche a Milano, ove si registra una considerevole presenza di cittadini di nazionalità cinese, con l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni di polizia relative alla presenza di connazionali turisti e facilitare eventuali contatti con i turisti, nonché con le autorità di polizia, diplomatiche e consolari. Durante lo svolgimento del servizio i poliziotti cinesi vestiranno l’uniforme e saranno impiegati in servizio di pattuglia appiedata unitamente a due militari della Compagnia Milano Duomo".