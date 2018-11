Ruba una borsa a bordo di un treno e chiede al proprietario 120 euro per la restituzione

43 multe, 46 denunce, 8 arresti, oltre 2.600 persone identificate. Sono alcuni dei numeri dei controlli della polizia ferroviaria (Polfer) fino a domenica 18 novembre, nell'arco della settimana precedente. Lo rende noto via Fatebenefratelli. Vediamo i fatti più salienti.

La polfer di Lecco ha arrestato un 54enne egiziano che, a bordo di un treno, aveva rubato una borsa con documenti ed effetti personali per poi contattare il proprietario e chiedergli 120 euro per la restituzione. Identificato dopo una serie di indagini, è stato arrestato. Risponde di ricettazione e tentata estorsione.

Un 24enne algerino, in Stazione Centrale, è stato seguito dagli agenti della polfer per il suo fare sospetto. Il giovane si è accodato ai passeggeri che salivano su un bus per uno degli aeroporti milanesi e, con rapidità, ha afferrato un trolley dalla stiva per poi scappare. Rincorso e bloccato, è stato arrestato per furto aggravato. Lo stesso tentativo di furto è stato messo in atto da due suoi connazionali di 28 e 30 anni, con uno a far da palo e l'altro a rubare il bagaglio. Entrambi sono stati arrestati.

Tornando ai dati generali, tra i 46 denunciati 23 sono stranieri e 2 minori. Le pattuglie impegnate in stazione sono state in tutto 576..