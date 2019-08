Malpensa, la polizia locale aiuta due ragazze uruguaiane che avevano perso la coincidenza

Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della Polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1.

L’assistenza e il controllo viabilistico, sette giorni su sette dalle ore 6 alle ore 23, costituiscono la principale attività dei sei agenti più un ufficiale della Polizia locale a supporto dei colleghi di Ferno e Lonate Pozzolo: nelle prime tre settimane sono stati circa 500 i rilievi per divieto di sosta.

“Un servizio prezioso quello che stanno prestando i nostri agenti della Polizia locale di Milano presso Malpensa – commenta la vicesindaco e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo –, a maggior ragione in queste settimane di grande traffico aereo. Le capacità e l’esperienza sono e saranno certamente di aiuto ai colleghi già operativi in aeroporto e per questo voglio ringraziarli per il servizio che stanno rendendo a centinaia di migliaia di turisti in viaggio”.

Dai controlli effettuati dalla Polizia locale di Milano sono state anche intraprese 4 denunce, recuperati tre bagagli e sei portafogli smarriti: uno, in particolare, apparteneva a uno steward cui è stato riconsegnato sulla scaletta dell’aereo mentre si imbarcava.

Le ragazze uruguaiane

Un aiuto speciale è stato infine dato a due ragazze uruguaiane che, a causa di un ritardo sul volo che le aveva portate a Milano, avevano perso la coincidenza per Madrid e, di conseguenza, quella dalla capitale spagnola per tornare a Montevideo. Le ragazze, Delfina e Dolores, grazie all’aiuto della Polizia locale di Milano hanno potuto contattare i propri genitori e sono state poi assistite nel trovare una sistemazione per quella notte, a cui non sapevano di avere diritto, e i voli necessari per le giornate successive. Di ritorno in Uruguay, hanno inviato agli agenti un ringraziamento speciale: “We want to send you a special thanks and tell you that we loved Milan because of the kind of people we met”.