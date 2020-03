Milano, l'auto della polizia locale di Opera finisce in una scalinata: le foto sui social

Disavventura per alcuni agenti della polizia locale di Opera, comune dell'hinterland milanese, nella mattinata di lunedì 30 marzo. Per cause non chiare, la loro auto è finita con le ruote posteriori in una scalinata. Incastrata tra il muro e il passamano.

Per liberare la vettura e 'riportarla' sul piano stradale è intervenuto un carro-attrezzi. Le foto dell'episodio sono state condivide sul gruppo Facebook Sei di Opera se.

"Buongiorno - scrive uno degli iscritti - senza nessuna intenzione di fare cinema o polemica, che a prescindere non è mio solito, si può sapere: Che ci faceva la polizia Locale sulle scale? Spero sia tutto Ok. Ma il carrozziere poi l'abbiamo pagato noi cittadini?"

Le foto

