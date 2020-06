Nonno Salvatore, solo e con una piccola pensione: i poliziotti diventano i suoi 'angeli'

Il cuore sotto la divisa, un grandissimo cuore. Domenica all'insegna della solidarietà per gli agenti delle Volanti del Commissariato Porta Ticinese e della Questura di Milano che hanno deciso di dedicare qualche ora della loro giornata a nonno Salvatore, un nuovo amico conosciuto per caso qualche giorno prima durante un intervento.

Le strade dei poliziotti e dell'anziano, 89 anni, si erano infatti incrociate la scorsa settimana, quando i ragazzi in divisa erano arrivati in via Lago di Nemi per un'occupazione abusiva. Mentre aspettavano che le persone lasciassero l'abitazione, gli agenti erano stati avvicinati dall'uomo, che vive al settimo piano dello stesso palazzo e ha evidenti problemi di deambulazione.

Foto - Gli agenti con la spesa per l'anziano

Nonno Salvatore, raccontano da via Fatebenefratelli, era rimasto vicino ai poliziotti per tutto il tempo dell’intervento e aveva raccontato loro di trovarsi in un particolare momento di difficoltà perché rimasto ormai senza parenti e con una piccola pensione per andare avanti. Da lì è scattata immediatamente la molla di solidarietà nei poliziotti.

Tornati in ufficio, i ragazzi hanno deciso di raccogliere dei fondi per acquistare qualcosa per nonno Salvatore, che domenica ha ricevuto la visita dei suoi "nuovi amici", come li ha chiamati. I poliziotti gli hanno portato un po' di spesa e l'89enne ha poi voluto scattare un selfie ricordo con i suoi nuovi angeli custodi in divisa. I ragazzi delle Volanti hanno promesso a Salvatore che torneranno a trovarlo per fare due chiacchiere insieme e hanno segnalato la sua condizioni ai servizi sociali del comune.

Foto - Il selfie degli agenti con nonno Salvatore