Milano, "rivolta" anti polizia a Rogoredo: macchina presa a bastonate e agenti aggrediti

A Milano, teoricamente, non doveva esserci. Eppure gli agenti l'hanno sorpresa proprio sotto la Madonnina e per bloccarla hanno dovuto faticare non poco.

Una donna, già sottoposta al divieto di soggiorno nel comune meneghino, è stata arrestata sabato scorso dagli uomini della Polfer con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Lo spettacolo della signora è iniziato quando i poliziotti - che già la conoscevano - l'hanno sorpresa in un'area della stazione riservata soltanto al personale ferroviario. All'invito di allontanarsi da lì, la donna ha afferrato un bastone da terra e ha cercato di colpire gli agenti per poi scagliarsi contro l'auto di servizio, danneggiandola. A quel punto per lei sono scattate le manette.

Pusher arrestato in stazione

La stessa sorte, nella giornata di venerdì, è toccata a un ragazzo di ventidue anni, cittadino della Guinea. La Polfer, impegnata in un controllo in Centrale, ha notato alcuni giovani dirigersi verso Repubblica e ha deciso di seguirli, riuscendo a vedere che si scambiavano del denaro.

I poliziotti hanno deciso quindi di intervenire e, alla richiesta di mostrare un documento d'identità, il 22enne si è dato alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli operanti poco dopo, è stato perquisito e trovato in possesso di 169 dosi di cocaina per un peso totale di 200 grammi e 2.700 euro in contanti. Il pusher è stato arrestato per spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.