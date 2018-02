Milano, 21enne si scaglia contro i poliziotti in Questura: arrestato il ragazzo, due agenti feriti

Quando gli agenti gli hanno chiesto di spostarsi al piano terra per "recuperare" le foto necessarie per i documenti è completamente impazzito. Ha iniziato a insultare tutti, poi - nonostante i presenti cercassero di calmarlo - si è scagliato contro i poliziotti e li ha colpiti fino a quando non è stato bloccato.

Un ragazzo di ventuno anni - D.A., cittadino del Gambia richiedente protezione internazionale - è stato arrestato domenica pomeriggio dagli uomini della Questura di Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Nel pomeriggio, secondo quanto reso noto da via Fatebenefratelli, il giovane si è presentato all'Ufficio immigrazione per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Non avendo con sé le fotografie obbligatorie per le pratiche, però, al ragazzo è stato consigliato di andare al piano terra dove si trova una "cabina" self service per le foto tessere. Il ventunenne, senza nessun apparente motivo, a quel punto ha iniziato a insultare i poliziotti e si è scagliato contro due di loro che cercavano di accompagnarlo fuori dall'ufficio.

Uno degli agenti - che ha ricevuto una prognosi di dieci giorni - è stato colpito con un pugno in pieno volto e nella caduta si è procurato un taglio al gomito, poi medicato in ospedale con tre punti di sutura. L'altro, invece, è stato ferito a una mano e i medici lo hanno dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni per trauma distorsivo contusivo.

Il ventunenne, fermato non senza fatica, è stato accompagnato in carcere e lunedì sarà processato per direttissima. Per lui - già in passato destinatario di un ordine di revoca delle misure di accoglienza della prefettura di Alessandria - l'ufficio immigrazione ha già richiesto un posto in un centro per il rimpatrio dove dovrebbe essere inviato al momento della scarcerazione.