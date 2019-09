Trentino, pirata milanese in moto trascina per mezzo km un agente della locale: denunciato

È milanese il pirata che domenica pomeriggio ha trascinato con la sua moto un agente della polizia locale a Tenno, in Trentino, mentre stava sfuggendo a un controllo. L'uomo si è costituito e ha contattato la municipale dell'Alto Garda attraverso il suo avvocato. A causa delle gravi ferite riportate il poliziotto rimane ricoverato in prognosi riservata.

Le accuse di cui dovrà rispondere il centauro, oltre alle irregolarità per le quali era stato fermato - la sua moto era truccata e aveva una targa finta - sono di lesioni, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Non si parla per ora di tentato omicidio, sebbene si sia sfiorata la tragedia. I motociclisti che erano con lui, invece, potrebbero essere accusati di favoreggiamento.

L'episodio

Lo scorso 15 settembre l'agente della locale era stato trascinato dalla moto del pirata milanese per circa mezzo chilometro, lungo la statale 421. Poco prima il centauro alla guida del mezzo era stato fermato dal poliziotto per un controllo nel parcheggio del lago di Tenno, verso le 10:30, ma dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti sollecitati, aveva iniziato ad allontanarsi a bordo della propria moto. L'agente aveva tentato di trattenerlo tenendolo per un braccio, ma lui invece di fermarsi aveva accelerato, trascinandolo per circa 500 metri a una velocità di 70-80 chilometri orari. A riferirlo la polizia locale Alto Garda e Ledro.

Per fortuna il poliziotto era riuscito a sganciarsi non appena intravista una radura che potesse attutire la caduta. Sul posto è accorso il 118 con ambulanza ed elisoccorso e ha trasportato l'agente, 52 anni, all'ospedale Santa Chiara di Trento. La sua prognosi al momento non è ancora stata sciolta, ma secondo quando riferito dalla locale non dovrebbe essere in pericolo di vita: nell'impatto non ha riportato lesioni interne o fratture ma solo escoriazioni e lividi. "Gli è andata bene, poteva finire molto peggio", affermano gli agenti della locale.

Dopo l'episodio gli altri motociclisti erano stati interrogati dalla locale. All'inizio non avevano voluto collaborare ma messi sotto torchio avevano poi ammesso di conoscere il motociclista che aveva trascinato il poliziotto.