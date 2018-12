Scappa dai poliziotti, poi picchia un agente: arrestato, era stato espulso 1 anno e mezzo fa

Quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo per un normalissimo controllo, ha iniziato a correre ed è scappato. Quindi, una volta raggiunto, si è scagliato contro quegli stessi poliziotti, nell'estremo tentativo di liberarsi e guadagnare un'altra via di fuga. Ma alla fine, non senza fatica, è stato bloccato e ammanettato.

Un ragazzo di venti anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Volante lo hanno incontrato verso le 21.30 in piazzale Giovanni delle Bande Nere e lo hanno fermato chiedendogli i documenti. A quel punto, il ventenne è fuggito ed è stato raggiunto in via Gulli, distante poco meno di un chilometro. Lì, il ragazzo si è scagliato contro i due poliziotti, tanto che uno degli agenti è poi finito in ospedale - al Gaetano Pini - con una frattura a un polso.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un coltellino, due cellulari e 1500 euro in contanti: è probabile, stando anche ai suoi precedenti, che quei soldi li avesse guadagnati spacciando.

Il ragazzo, è poi emerso dai controlli in Questura, era stato colpito a luglio del 2017 da un ordine di espulsione firmato dalla Questura di Agrigento.