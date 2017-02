Distributore di gasolio rubato a prezzi stracciati nel garage di casa

Vendeva gasolio illegalmente a prezzi stracciati nel garage di casa. L'ingegnoso e illecito commercio è stato scoperto e bloccato dalla guardia di finanza di Vigevano (Pavia), che ha sequestrato la "pompa" abusiva.

Protagonista un uomo di 49 anni residente a Candia Lomellina (Pavia), che aveva attrezzato un vero e proprio distributore di carburante. Il gasolio (la guardia di finanza ne ha sequestrato più di 3.200 litri, oltre a 50 litri di benzina) era di provenienza furtiva. I militari non hanno però ancora accertato chi lo avesse rubato e dove. Le indagini in tal senso sono ancora in corso.

Tutto era iniziato con una "soffiata" di qualche settimana fa. Non era passato inosservato il fatto che, a Candia, qualcuno stesse vendendo gasolio a prezzi che si aggiravano intorno alla metà rispetto ai listini dei distributori regolari. In poche settimane, il 49enne si era costruito un discreto "giro" di clienti, tutti della zona della Lomellina, che si recavano a casa sua per fare il pieno e poi se ne andavano.

I finanzieri hanno verificato che il via vai sussisteva davvero e così sono intervenuti facendo irruzione nel garage, dove era stata sistemata la cisterna con il distributore per l'erogazione. Tra l'altro la cosa poteva essere molto pericolosa perché il garage è direttamente collegato all'abitazione.

L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria: risponde di ricettazione e violazione delle normative sulla sicurezza.