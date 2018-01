Oltre diecimila incendi spenti e quasi nove interventi all'ora: ecco il 2017 dei pompieri

Poco meno di quarantamila interventi in un anno e oltre diecimila incendi spenti. Attraverso questi due dati si può sintetizzare il 2017 dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, ente dove lavorano quasi un migliaio di pompieri.

Incendi giganteschi, come quello di Bruzzano che nella sera di lunedì 24 luglio devastò la sede della Carluccio Srl, azienda che smaltisce e trasporta scarti industriali; o come quello del 26 luglio alla Rmi, azienda che si trova dietro al centro di Arese. Roghi, ma non solo: gli uomini e le donne dei vigili del fuoco sono intervenuti anche in 1.400 incidenti stradali, altre 11.986 volte per salvare persone intrappolate negli ascensori o rimaste fuori di casa e altre 1.130 volte in aiuti di anmali. Una media di 105 interventi per turno: quasi 9 interventi all'ora, secondo i dati snocciolati dal comandante Gaetano Vallefuoco durante una conferenza stampa al comando di via Messina.

Da sinistra: Francesco Bonacossa, Elvio Porcedda, Gaetano Vallefuoco (comandante dei vigili del comando provinciale di Milano) e Mario Abate.