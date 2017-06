I vigili del fuoco della Corea del Sud visitano il comando provinciale dei pompieri di Milano

Nella mattinata di mercoledì 7 giugno una delegazione dei vigili del fuoco di Seul ha visitato i reparti operativi della sede centrale del comando provinciale di Milano. «È stata l'occasione per uno scambio di informazioni e conoscenze di natura tecnica legata in particolare ai macro scenari emergenziali», si legge in una nota diramata da via Messina.

Ad accogliere la delegazione c'era il comandante provinciale Gaetano Vallefuoco che ha presentato l'organizzazione del corpo nazionale con particolare riferimento alla configurazione della struttura territoriale milanese in tutte le sue componenti.

I pompieri sudcoreani hanno rivolto la propria attenzione per il nucleo Nbcr (specializzato in interventi chimico-nucleari), Saf (speleo-alpino-fluviale), cinofilo e per la specialità Usar utilizzata negli ultimi eventi sismici, raccogliendo elementi da parte dei responsabili dei rispettivi Settori operativi. La visita ha previsto, infine, un passaggio conoscitivo al museo storico-espositivo con l'illustrazione delle dotazioni di oltre un secolo di storia a cura del personale dell'associazione nazionale vigili del fuoco.