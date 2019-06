Bombole di ossigeno abbandonate nel Villoresi a Pessano: sommozzatori in azione

Una ventina di bombole con ossigeno terapeutico abbandonate nel canale Villoresi a Pessano con Bornago, hinterland Est di Milano, sono state recuperate dai vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 21 giugno.

L'intervento dei sommozzatori dei pompieri, come riferito dal comando provinciale di Milano, è scattato intorno alle 9 in seguito alla segnalazione dei carabinieri. In totale sono state recuperate una ventina di bombole, tutte abbandonate all'interno del canale. Secondo quanto trapelato sembra che le bombole si trovassero all'interno di un furgone rubato: i ladri pare si siano liberati del carico e siano scappati con il furgone.