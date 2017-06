Ponte del 2 giugno, turisti assaltano un treno per il mare: interviene la polizia

Per il ponte del 2 giugno Milano si è letteralmente svuotata. Il lungo weekend dal sapore - e dal clima - già estivo ha invogliato moltissimi a partire per qualche giorno, o anche solo per una giornata fuori porta. Mete preferite, i laghi e il mare.

E in Stazione Centrale c'è stato l'assalto, letterale, ad un treno regionale diretto verso la Liguria, intorno alle sette di mattina di venerdì. Treno stracolmo, ma i passeggeri volevano ugualmente salire. Il capotreno ha "resistito" cercando di spiegare la situazione a bordo (non c'era posto, ormai, nemmeno in piedi), poi ha dovuto chiedere l'intervento della polizia per placare la ressa e allontanare coloro che non volevano saperne di restare a Milano.

Alla fine il convoglio è partito con circa un'ora di ritardo, in aumento durante il tragitto: è arrivato a Genova Brignole con 78 minuti di ritardo e a Chiavari con 100 minuti di ritardo. Disagi simili anche da Torino Porta Nuova, sempre in direzione Liguria.

Code si sono registrate, di prima mattina, anche lungo le autostrade in uscita da Milano: l'A1, l'A4 e l'A8.