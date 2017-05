«Ho ritrovato il suo portafoglio», il gesto dell'autista gentiluomo della linea 73

Ha visto un ciclista che perdeva il portafogli, gli ha suonato il clacson ma lui non si è accorto di nulla. Non ha fatto finta di niente: ha fermato l'autobus — un mezzo della linea 73 —, ha raccolto il proprietario e lo ha rintracciato al telefono. È successo nella mattinata di sabato 20 maggio. Protagonista del fatto: Nicola, autista Atm che ha restituito il portafogli a Franco Paternollo, giornalista del Corriere della Sera.

Al telefono il dipendente Atm ha esordito così: «Sono l’autista della 73, ho il suo portafoglio. Ho trovato il suo numero su un biglietto da visita. Pedalava di fronte a me quando le è sgusciato dalla tasca. Ho suonato ma lei non si è accorto. Ora sono al capolinea in piazza Diaz, se viene qui glielo restituisco».

Un gesto di civiltà che ha migliorato la giornata al giornalista del quotidiano di via Solferino.