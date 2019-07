Milano, postina rapinata mentre consegna le lettere: aggredita alle spalle, via lo scooter

L'ha spinta alle spalle e l'ha buttata a terra. Poi, è scappato con il suo scooter. Una postina, una giovane italiana di ventotto anni, è stata aggredita e rapinata poco dopo le 10 di giovedì mattina a Milano durante il suo turno di lavoro.

La ragazza, stando a quanto lei stesso ha riferito alla polizia, stava consegnando le lettere in via Ressi e, quando si è avvicinata al motorino per ripartire, è stata aggredita e spintonata da un uomo che l'ha sorpresa da dietro.

Il rapinatore a quel punto è salito in sella allo scooter, un Piaggio Liberty con i colori di Poste Italiane, ed è fuggito via. La 28enne fortunatamente è rimasta ferita soltanto in maniera lieve e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nella sua denuncia alla polizia, ha spiegato che non è riuscita a vedere in faccia l'aggressore e che indossava una maglia a righe.