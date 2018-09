Spende 114 euro per un pranzo, poi scappa via senza pagare: denunciato un turista milanese

Non si è fatto mancare proprio nulla. Tanto che da solo è riuscito a spendere 114 euro per un semplice pranzo. Soldi che, però, evidentemente non aveva intenzione di pagare.

Un uomo di quarantotto anni, un impiegato milanese in vacanza a Santa Margherita Ligure, è stato denunciato dai carabinieri durante il weekend con l'accusa di "insolvenza fraudolenta".

Il turista, stando a quanto accertato dagli stessi militari, ha pranzato in un locale del centro e al momento di pagare il conto - 114 euro spesi - ha pensato bene di approfittare di un momento di distrazione dei camerieri per far perdere le proprie tracce.

Purtroppo per lui, però, quegli stessi camerieri hanno fornito ai carabinieri la descrizione del cliente furbetto, che è stato trovato poco dopo mentre passeggiava per la città. A quel punto, per lui è scattata la denuncia.