Incidente sulle montagne della Val Seriana, precipita in un burrone: grave un milanese

Un escursionista milanese di 20 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo dopo un incidente in montagna. È successo nella mattinata di domenica 9 febbraio quando il giovane, che si trovava insieme a un amico nei pressi del Bivacco Testa (Val Seriana), è precipitato in un burrone.

È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri e due elicotteri del 118, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito il giovane era precipitato per diversi metri riportando ferite e fratture mentre il compagno era rimasto illeso ma in una zona pericolosa, tanto da essere recuperato con l'elicottero.

Il 20enne è stato soccorso e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni. Le sue condizioni sarebbero serie.