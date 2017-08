Precipita per 15 metri, sbatte contro le rocce della cascata e finisce in acqua: donna morta

Tragico lunedì mattina in Canton Ticino dove una donna milanese di 74 anni è morta dopo un volo di 15 metri, davanti alla cascata della Peveraggia, a Sessa.

Donna precipita in Svizzera: morta

La turista italiana, residente a Opera, è precipitata intorno alle 11.30 dopo aver perso l'equilibrio, per cause ancora in corso di accertamento. La sua caduta si è conclusa in acqua, dopo aver sbattuto con violenza contro le rocce.

Inutile l'intervento della Croce Verde e della Guardia aerea svizzera di salvataggio: per la donna non c'era più nulla da fare. Il cadavere della vittima è stato recuperato mentre le autorità locali indagano per fare luce sull'incidente.