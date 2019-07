Va al San Raffaele a far visita al figlio. Mentre cammina cede una grave, lui precipita: ricoverato

Si era recato al San Raffaele per fare visita al figlio, ricoverato nel nosocomio di Cascina Gobba. Ma è finito ricoverato lui stesso nel medesimo ospedale. E' successo nella serata di venerdì 5 luglio, verso le dieci e mezza.

L'uomo - un 53enne - si trovava nel parcheggio dell'ospedale e stava camminando quando, secondo ciò che viene riferito dalla polizia, una grata ha ceduto. Il 53enne è improvvisamente precipitato. Nella caduta ha percorso tre piani sotterranei.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118. L'uomo ha riportato varie fratture ed è stato ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, proprio al San Raffaele.