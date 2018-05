Milano, ragazzina di 15 anni precipita in strada: grave dopo un volo di dieci metri

Attimi di paura nella serata di lunedì 21 maggio in via Pier Francesco Mola a Milano (zona Villapizzone): una ragazzina di 15 anni è stata accompagnata in codice rosso al Policlinico dopo essere precipitata in strada dal secondo piano di un palazzo.

Tutto è accaduto intorno alle 19.36, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La giovane sarebbe precipitata al suolo dal secondo piano di un edificio; le sue condizioni erano subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 15enne, stabilizzata, è stata accompaganta a sirene spiegate al pronto soccorso del Policlinico.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, secondo quanto riferito dalla Questura di Milano — intervenuta sul posto per i rilievi — pare si sia trattato di un incidente.