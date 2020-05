Incidente sul lavoro a Milano, operaio precipita nel vuoto da dieci metri di altezza: gravissimo

È precipitato nel vuoto da oltre dieci metri di altezza. E ora sta lottando tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda. È successo in un cantiere edile di via Polidoro da Caravaggio nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio, vittima dell'incidente sul lavoro un operaio di 32 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Questura, sul posto per i rilievi, secondo quanto trapelato pare che il 32enne sia rovinato al suolo da un ponteggio al quarto piano.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari lo hanno stabilizzato e accompagnato d'urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sarebbero gravi.