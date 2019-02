Precipitò dalle scale del Tribunale: ha giurato da avvocato in ospedale

E' diventato ufficialmente avvocato Antonio Montinaro, il 31enne che, il 18 gennaio, è precipitato dalla balaustra del Tribunale e, da allora, è ricoverato al Policlinico. Lo riferisce Andrea Gianni sul Giorno.

Al momento dell'incidente, Montinaro aveva già terminato la pratica legale e, il 14 febbraio, ha prestato il giuramento davanti al dg dell'ordine degli avvocati Carmelo Ferraro e alla tesoriera Laura Cossar. Un giuramento anticipato rispetto a quello di un centinaio di altri neo avvocati che invece avranno una cerimonia in Tribunale.

Montinaro ricorda di avere perso l'equilibrio mentre era appoggiato alla balaustra. Poi non molto altro. Si è ritrovato in un letto d'ospedale con diversi traumi e tra non molto verrà trasferito in un centro riabilitativo. Ma la sua battaglia non sarà soltanto per riprendersi dal punto di vista fisico. Lotterà anche per ottenere giustizia. Per la cronaca, nessun intervento è stato effettuato in Tribunale, se si eccettuano le transenne nei pressi della balustra interessata dall'incidente. Troppo poco. Montinaro e il suo avvocato si impegneranno per il risarcimento in sede civile.

Nello stesso momento, la procura di Brescia (competente per territorio) approfondirà i profili penali della vicenda, in particolare se le norme di sicurezza sono state rispettate.