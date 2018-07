Doveva essere ai domiciliari: trovato nell'hotel di lusso con una ragazza

Doveva essere in casa, agli arresti domiciliari dal mese di aprile del 2018 per reati legati agli stupefacenti. Invece si trovava in un albergo a cinque stelle di via Masaccio, zona Lotto, in compagnia di una giovane. E' stato scoperto dai carabinieri del nucleo radiomobile durante un giro di controlli e verifiche negli hotel milanesi.

Protagonista un 49enne italiano: i militari lo hanno sorpreso alle quattro e mezza di notte. Non si tratta di un controllo derivato dagli alert automatici, ma d'iniziativa dei carabinieri stessi che, di tanto in tanto, si recano negli alberghi a verificare le identità di chi alloggia. La ragazza che era con lui, una 25enne di buona famiglia, ha a sua volta precedenti e risiede a Milano.