Panettone d'Oro 2018, i premiati: le storie di solidarietà

Svelati i nomi dei quaranta vincitori del premio "Panettone d'Oro 2018", riconoscimento ideato a metà degli anni '90 per valorizzare chi opera a favore delle categorie più deboli e per migliorare la qualità della vita nei quartieri più difficili. Nonostante il calo del senso civico dei milanesi, segnalato dal rapporto su Milano di Ipsos, sono comunque numerosi gli esempi di cittadini e associazioni che si prodigano per i più bisognosi e per il territorio.

Il premio gode della collaborazione di Comieco, Amsa e varie associazioni cittadine (Assoedilizia, Amici di Milano, Associazione SAO,

Ciessevi, City Angels e Legambiente).

Tra i premiati, la storia di Fulvio Scaparro, psicologo e psicoterapeuta fondatore dell’Associazione GeA-Genitori Ancora, a sostegno dei figli e dei genitori nelle vicende separative e impegnato a favore della mediazione familiare in caso di conflitti, e di Francesco Basilico, meccanico che nei momenti liberi dedica il proprio tempo agli altri prestando servizio a Milano per distribuire coperte, cibo e bevande ai senzatetto e raccoglie nella propria officina vestiti di seconda mano da donare ai più bisognosi.

Non mancano poi progetti contro lo spreco alimentare, come il progetto "Educazione alimentare e lotta allo spreco" della scuola primaria Maria Cristina Luinetti Cesate (classe 5°D) seguito dalla proposta al Sindaco di Cesate Giancarla Marchesi per un’iniziativa anti-spreco a favore delle famiglie in difficoltà della zona e a salvaguardia dell’ambiente; fra gli altri premiati, progetti per la valorizzazione di aree e quartieri milanesi e attività di impegno contro le organizzazioni criminali mafiose.

La cerimonia ufficiale di premiazione, aperta al pubblico, avverrà sabato 3 febbraio alle ore 9,30 presso l’auditorium Fondazione Cariplo in Lago Gustav Mahler, Milano.

Alcuni dei premiati

Alessandra Amato - Da tanti anni va nei centri di accoglienza, portando a sue spese un impianto audio che usa per cantare, far cantare e ballare i senza tetto. Dialogando con le persone presenti le aiuta a riconoscere, affrontare e a volte superare quei blocchi psicologici che la vita ha prodotto in loro.

Walter Cherubini - Da 20 anni si dedica con attenzione alla condizione complessa e strategica delle periferie, sempre attivo nella costruzione di collaborazioni e percorsi che superino la frammentazione degli intenti e degli interventi delle varie energie presenti in Città. Conoscendo i tanti problemi delle periferie, organizza con la Consulta Periferie Milano diffuse azioni interdisciplinari, anche socio-culturali, e con il Tavolo Periferie Milano propone soluzioni per le tematiche organizzative e burocratiche.

Rosanna Luviè - Mamma e nonna molto impegnata, trova però il tempo per mettere in scena spettacoli con la compagnia di teatro amatoriale «I sogni son desideri» di San Giuliano Milanese, portando il sorriso e un divertimento sincero alle fasce fragili della popolazione: i disabili, i poveri, gli emarginati. Il ricavato degli spettacoli viene destinato a progetti a favore di persone in difficoltà e organizzazioni Onlus.

Mohamed Nou Moukett - Giovane ospite di una comunità protetta a Figino, è intervenuto prontamente a soccorrere un'anziana signora aggredita da due persone che la stavano trascinando dopo averla incappucciata. Rilevante esempio di assunzione di responsabilità, solidarietà, efficace aiuto e senso di cittadinanza.

Volontari di Allegro Moderato - Numerosi volontari operano nell'orchestra sinfonica e nel coro di Allegro Moderato, una cooperativa sociale con un’esperienza ventennale, e insieme a musicisti professionisti con la musica riescono a dare una risposta efficace a molte persone con disagio psichico e mentale.