Forzano il portone e tentano di rubare negli appartamenti: prese tre giovani ladre

Erano riuscite ad accedere al palazzo forzando il portone d'ingresso. Poi avrebbero voluto entrare negli appartamenti per derubarli. Ma non ne hanno avuto il tempo, perché la polizia le ha bloccate in tempo. Protagoniste tre ladre, due italiane e una croata, di 20, 21 e 24 anni.

Il fatto è avvenuto alle 18 del 17 agosto in via Cabella Bartolomeo, zona Baggio. Una condomina dello stabile dove le tre giovani malviventi erano riuscite a entrare si è accorta della loro presenza e le ha prontamente segnalate alle forze dell'ordine.

Gli agenti della volante del commissariato di Bonola, già nell'area per una perlustrazione, hanno trovato le tre donne in possesso di diversi oggetti per lo scasso, tenuti dentro all'auto che avevano parcheggiato nelle vicinanze.

Le ladre sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato. Lo stesso 17 agosto la polizia ha tratto in arresto altre quattro persone per lo stesso reato, sempre grazie a segnalazioni di vicini di casa.