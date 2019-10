Presidio contro la chiusura dello stabilimento Cnh di Pregnana: "Chiediamo solo di lavorare"

Hanno sfilato da via Pisani in direzione del Pirellone, dove sono attesi in Regione, i lavoratori della Cnh Industrial di Pregnana milanese. Semplice la richiesta dei partecipanti al presidio: "Chiediamo solo di poter lavorare". Nello stabilimento che dovrebbe fermare la produzione a breve sono a rischio 300 posti di lavoro.

Stabilimento in chiusura

Il colosso americano, che fabbrica trattori e mezzi pesanti, ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede la dismissione e la conseguente chiusura dell'impianto della provincia Nord-Ovest di Milano. All'interno di questo stabilimento si producono motori marini e gruppi elettrogeni e inoltre è presente il settore logistico. Dal 2020 però "tutte le attività produttive Fpt Industrial verranno trasferite a Torino", come ha dichiarato la segretaria di Fiom Milano Roberta Turi.

Il 1° ottobre la Fiom di Milano aveva proclamato uno sciopero a fine turno. Mentre il 2 erano state convocate le assemblee per informare i lavoratori e decidere le prossime iniziative e i lavoratori avevano scioperato davanti ai cancelli dello stabilimento. L'11 ottobre è previsto il presidio in via Filzi e l'incontro con i consiglieri regionali.

I legami con Fiat

Alcuni dei partecipanti alla mobilitazione di venerdì hanno voluto sottolineare il legame di Cnh Industrial con Fiat. "Da decenni la Fiat ha monopolizzato la produzione in Italia con i fondi pubblici - si leggeva in uno dei cartelli dei lavoratori -, è il momento che lo stato presenti il conto! Commissione parlamentare di inchiesta". L'azionista di maggioranza di Cnh, infatti, è Exor, azienda di diritto olandese controllata dalla famiglia Agnelli che nel 2017 aveva una capitalizzazione di quasi 24 miliardi di Dollari.