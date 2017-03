Papa Francesco a Milano e Monza: previsioni del tempo per sabato 25 marzo

Programma molto intenso quello di Papa Francesco, atteso a Milano e Monza per sabato 25 marzo: il pontefice atterrerà alle 8 all'aeroporto di Linate, visiterà le case popolari di via Salomone e si recherà in Duomo per l'Angelus in piazza e per un incontro riservato coi prelati. Poi pranzerà nel carcere di San Vittore, si trasferirà a Monza (al parco) per la messa e infine andrà allo stadio di San Siro per l'incontro coi cresimandi (qui la mappa dettagliata).

Le giornate non sono propriamente primaverili finora: nonostante la stagione di mezzo sia ufficialmente partita, a Milano e Monza c'è fresco e nuvoloso.

Ma le previsioni del tempo per sabato 25 parlano di bel tempo, con temperature da 10 a 20 gradi a seconda dell'orario e della località e sole (a tratti velato) per tutta la giornata. Le prime piogge sono previste a partire dalle 22, quando tutti gli eventi legati al Papa saranno finiti da un pezzo.

Le persone attese per il pontefice, quindi, stando alle previsioni non dovrebbero soffrire né pioggia né umidità. Si parla di 10 mila persone in via Salomone, decine di migliaia in piazza del Duomo e 500-700 mila al parco di Monza.