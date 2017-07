Caldo a Milano: sabato 7 luglio temperatura percepita fino a 40 gradi

Weekend "di fuoco" a Milano e in tutto il Nord Italia, per via della terza ondata di caldo della stagione. Le temperature minime, sabato 8 luglio, non scenderanno sotto i 20-22 gradi, ma nelle aree urbane potrebbero essere anche più alte, fino a 25 gradi a Milano città.

Quanto alle massime, a Milano sono previsti 38 gradi ma con temperatura percepita anche superiore, fino a 40 gradi. In generale l'ondata di caldo riguarda tutto il Paese.

Domenica 9 luglio, invece, si prevede un calo termico in tutto il Nord Italia, a causa dell'aumento dell'instabilità atmosferica. Previsti diversi temporali. A Milano prevista pioggia in serata.