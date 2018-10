Operai morti alla Lamina: chiesto il processo per l'imprenditore, "omicidio colposo"

La procura di Milano ha chiesto il processo per Roberto Sammarchi, legale rappresentante della Lamina, l'azienda metallurgica con sede a Greco in cui a gennaio 2018 persero la vita quattro operai a causa di una fuoriuscita di argon. Per lui l'accusa è di omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le indagini si sono chiuse a luglio e, dalle conclusioni del pubblici ministeri, si era già capito che dalla procura sarebbe poi partita la richiesta di rinvio a giudizio. La perizia tecnica, stando ai pm, ha accertato che non c'erano le necessarie condizioni di sicurezza nella fossa in cui i fratelli Arrigo e Giancarlo Barbieri, Giuseppe Setzu e l'esterno Marco Santamaria sono rimasti intrappolati e soffocati dal gas argon.

In particolare, il sensore di ossigeno funzionava ma era troppo elevato per garantire reale sicurezza a chi si trovasse a lavorare all'interno, e che al pavimento l'ossigeno si riduceva allo 0,2%, un valore troppo basso. Nel forno poi mancava la ventilazione meccanica. Inoltre i due operai intervenuti in aiuto dei primi due non indossavano la maschera antigas e non avevano ricevuto la formazione indispensabile a fronteggiare situazioni di tale pericolosità.

Tradotto in parole semplici, l'imprenditore non avrebbe posto corretta attenzione al rischio dovuto alla mancanza di ossigeno. Ad esempio avrebbe potuto fornire di autorespiratori gli operai e i tecnici che si fossero trovati a dover lavorare nella fossa del forno ad argon. Nel frattempo la Lamina ha risarcito i familiari di uno dei deceduti.