Norberto Confalonieri, ex primario del Pini, a processo: avrebbe rotto ossa 'per allenarsi'

Il processo prenderà il via il 6 giugno 2018 davanti ai giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano. Finisce, infatti, sotto processo per corruzione e lesioni Norberto Confalonieri, l’ex primario dell’ospedale Cto-Gaetano Pini di Milano accusato di aver ricevuto tangenti per favorire due multinazionali e di danni fisici a tre suoi pazienti.

Lo ha deciso il gup Laura Marchiondelli che ha rinviato a giudizio il medico insieme a Natalia Barberis e Stefania Feroleto, agenti commerciali della Johnson & Johonson Medical spa, una delle multinazionali che sarebbe stata “sponsorizzata” da Confalonieri nella fornitura di protesi all’ospedale milanese in cambio di soldi, viaggi, soggiorni, cene e ospitate in prestigiosi programmi televisivi.

Assolti “perchè il fatto non sussiste” Fabio Barzaghi e Sabrina Consonni, dipendenti della Braun Milano spa che, a differenza degli altri imputati, avevano scelto il rito abbreviato. Il Eugenio Fusco aveva chiesto di condannarli entrambi a 2 anni e 8 mesi di carcere ciascuno.

Prima di finire agli arresti domiciliari, scattati nel marzo 2017, Confalonieri - libero da settembre ma con il divieto di esercitare la professione di medico per un anno - era considerato uno dei maggiori esperti mondiali di chirurgia mininvasiva computerizzata e robot-assisita.

Secondo l’accusa, per agevolare le due multinazionali e far salire il numero di protesi impiantate nel Cto-Gaetano Pini, avrebbe addirittura effettuato operazioni chirurgiche inutili ad tre suoi pazienti che poi avevano riportato lesioni fisiche. Tra le sue presunte vittime, anche una donna di 78 anni a cui l’ortopedico avrebbe fratturato il femore “per allenarsi”.