Processo Ruby ter, la "teste chiave" è malata: salta l'udienza in tribunale a Milano

È saltata per l'assenza di una "testimone chiave" dell'accusa l’udienza di lunedì 14 ottobre del processo milanese "Ruby ter" per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, procedimento che vede in tutto 28 imputati tra cui l'ex premier Silvio Berlusconi.

L'udienza, nello specifico, è saltata per l'assenza di Simonetta Losi, moglie del pianista Danilo Mariani, che tramite i suoi legali ha depositato un certificato medico ottenendo un rinvio per legittimo impedimento dai giudici della settima sezione penale di Milano.

Nel processo Ruby bis Melania Tumini, ex compagna di scuola di Nicole Minetti, aveva raccontato diversi particolari piccanti sulle serate a casa dell'ex Premier soffermandosi sui travestimenti "da poliziotta" e "da infermiera" di alcune di loro.

Non si terrà anche l'udienza fissata per lunedì 21 ottobre a causa dello sciopero degli avvocati penalisti. Il procedimento riprenderà lunedì 28 ottobre con le testimonianze di Tumini e altri due: Ambra Battilana e Chiara Danese. Altre udienze sono fissate per l'11 e il 18 novembre.