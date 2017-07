Arrestato il "prof fantasma", 1.500 giorni di assenza in 5 anni: faceva l'avvocato in Calabria

Professore in una scuola superiore, avvocato in Calabria. In cinque anni ha totalizzato 1.500 assenze, giorni che avrebbe trascorso lavorando nei tribunali del Sud Italia. L'epilogo? È stato arrestato dai militari della guardia di finanza. Nei guai A.M., professore di 55 anni, ex docente dell'Istituto Superiore di Codogno e dell’Istituto Merli - Villa Igea di Lodi. La notizia è stata diramata dalle fiamme gialle con una nota.

Durante le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi, è emerso come il 55 enne avrebbe partecipato a circa 250 udienze presso il Tribunale di Vibo Valentia, a 123 udienze presso il Giudice di Pace dello stesso luogo e altre tre presso il T.A.R. di Catanzaro, tutto durante i periodi in cui risultava assente per malattia, assistenza a familiare e aspettativa.

"La continua attività forense nei periodi di presunta malattia o di assenza a diverso titolo veniva, altresì, confermata dalle risultanze di documentazione amministrativo-contabile, quali agende, documenti attestanti trasferte e spese di viaggio, rinvenute e sottoposte a sequestro presso lo studio legale di pertinenza del professionista", precisano le fiamme gialle. Non solo: sono stati trovati anche certificati medici "di dubbia attendibilità" che attestavano una "lombosciatalgia acuta", una patologia che dovrebbe esaurirsi al massimo in un mese. Nel caso del docente-avvocato, invece, durava da cinque anni. Durante l'assenza per malattia o di congedo parentale motivato con l'assistenza al padre, l'arrestato aveva viaggiato per tutt'Italia per seguire le varie cause che portava avanti.